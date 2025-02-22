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Війна 2025

Агентство АР, яке не називає Мексиканську затоку "Американською", позивається проти Білого дому

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 10:36
Агентство АР, яке не називає Мексиканську затоку Американською, позивається проти Білого дому
Фото: Getty images

Агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Дональда Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах через відмову називати Мексиканську затоку "Американською".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NPR

Деталі: AP заявляє, що його керівництво рекомендує журналістам і новинним організаціям, які використовують його матеріали, використовувати історичну назву затоки, але також визнає затверджену у США назву.

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"Преса і всі люди в Сполучених Штатах мають право обирати власні слова і не зазнавати репресій з боку уряду. Конституція не дозволяє уряду контролювати мову. Дозвіл на такий урядовий контроль і репресії є загрозою для свободи кожного американця", – ідеться в позові агентства.

Там зазначається, що АР заборонений доступ до заходів в Овальному кабінеті, літака Air Force One, приватного маєтку Трампа у Мар-а-Лаго та інших місць, куди допускають репортерів з посвідченнями журналістів Білого дому.

Білий дім у заяві NPR категорично відкинув аргументи AP, назвавши справу "несерйозною і божевільною", а репортерів агентства – ідеологічно заангажованими.

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"Вони явно страждають на важкий, згубний випадок синдрому божевілля від Трампа, який прогнив їхні мізки розміром з арахіс", – заявив NPR представник Білого дому Стівен Чунг.

Що було раніше: Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

СШАЗМІсуд
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