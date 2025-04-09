ISW проаналізував тактичні цілі росіян на Покровському напрямку
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що росіяни переслідують кілька тактичних цілей на Покровському напрямку, зокрема охопити Покровськ зі сходу та заходу і тиснути на Костянтинівку.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Зараз російські війська переслідують три різні тактичні цілі на Покровському напрямку, але українські безпілотники та локалізовані контратаки продовжують ускладнювати просування росіян у цьому районі".
Деталі: Речник угрупування військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 7 квітня заявив, що російські війська намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти Покровськ із заходу та наступати в напрямку Новопавлівки (на південний захід від Покровська).
Дослівно зі звіту: "Російські сили досягають обмежених успіхів на північний схід від Покровська в напрямку траси Т-0504 і на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки, але, схоже, їм важко просуватися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська, де українські війська зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року".
Деталі: Російські наступи на північний схід від Покровська підтримують як поточні зусилля Росії охопити Покровськ зі сходу та заходу, так і зусилля тиснути на Костянтинівку з півдня шляхом просування вздовж шосе Т-0504 і ліквідації українського виступу на південний захід від Торецька.
Повідомляється, що на початку 2025 року російське військове командування ввело додаткові підрозділи до наступальних операцій на схід і північний схід від Покровська, але за останні місяці російські сили досягли лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки (на північний схід від Покровська) і на п’ять-сім кілометрів на північ від Воздвиженки.
Дослівно зі звіту: "Російські війська нещодавно просунулися за західну околицю Торецька та на південний захід від Торецька в районі Пантелеймонівки та Олександрополя, і вони можуть виділити додаткові сили та змінити пріоритетність наступальних операцій на північний схід від Покровська, якщо почнуть значно просуватися від Торецька до Костянтинівки".
"Ситуація на південь і південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі посилення наступальних операцій Росії та локалізованих українських контратак і операцій безпілотників у цьому районі".
Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська в середині березня 2025 року активізували наступальні операції на Покровському напрямку з метою захопити Покровськ і Мирноград (на схід від Покровська), але не досягли значних успіхів з кінця осені 2024 року через локалізовані українські контратаки та операції безпілотників у цьому районі.
І додають, що російські війська продовжують виснажувати живу силу і техніку в результаті невдалих механізованих штурмів і триваючих штурмів піхоти за підтримки бронетехніки далі на південний захід від Покровська.
Дослівно зі звіту: "Раніше ISW зазначав, що операції українських безпілотників були ключовими в обороні від наступу Росії на Покровському напрямку та по всій лінії фронту протягом останнього року, хоча Україна повинна вирішити свої проблеми, формування сил і питання підготовки, щоб повністю зупинити наступ Росії в Донецькій області".
Деталі: Російські війська витратили останні 13 місяців і втратили понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів, атакуючи в напрямку Покровська і намагаючись захопити місто.
Дослівно зі звіту: "Поточні російські наступальні операції із захоплення Покровська та атак на Костянтинівку підкреслюють рішучість правителя Росії Володимира Путіна захопити всю Україну військовим шляхом будь-якою ціною, якщо він не зможе зробити це шляхом переговорів".
Деталі: Експерти вказують, що Путін і російське військове командування, схоже, мають намір захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку, незважаючи на втрати.
Дослівно зі звіту: "Триваючі російські атаки на Костянтинівку з кількох напрямків підкреслюють триваючі зусилля Росії захопити смугу фортець, незважаючи на те, що наступальна операція проти ширшого смуги українських фортець у Донецькій області, ймовірно, займе у російських військ кілька років, якщо припустити, що Захід продовжить надавати допомогу Україні".
Ключові висновки ISW за 8 квітня:
- Нещодавно в кількох районах Донецької області українські військові взяли в полон громадян Китаю, які воювали у лавах російських військ.
- Російська та американська влади оголосили, що 10 квітня в Стамбулі відбудеться другий раунд двосторонніх переговорів між США та Росією, зосереджених на нормалізації дипломатичних місій, але не на обговоренні угод про припинення вогню, запропонованих спільно США та Україною.
- Зараз російські війська переслідують три різні тактичні цілі на Покровському напрямку, але українські безпілотники та локалізовані контратаки продовжують ускладнювати просування росіян у цьому районі.
- Російські війська відновили ракетні і безпілотні удари великої дальності по Україні в ніч із 7 на 8 квітня після короткої паузи з 6 на 7 квітня.
- Російські війська продовжують вдосконалювати тактику ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності "Шахед", щоб максимізувати вплив ударів по Україні.
- Європейські держави продовжують надавати фінансову та військову допомогу Україні.
- Міністерство оборони Росії оголосило про ініціативу, нібито спрямовану на забезпечення лікування та реабілітації поранених російських військовослужбовців, але на практиці МО може використовувати цю ініціативу як зброю проти поранених військовослужбовців.
- Українські сили просунулися під Покровськом, а російські сили просунулися в Курській і Білгородській областях, а також поблизу Лиману, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.
- У Кремлі розглядають можливість ухвалення законопроєкту, який може стимулювати набір добровольців серед чоловіків призовного віку від 18 до 30 років.