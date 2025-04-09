"Цілують мене в дупу" – Трамп про країни, які намагаються укласти тарифні угоди із США

Президент США Дональд Трамп стверджував, що його глобальна тарифна політика є "війною зі світом", а потім сказав, що це "зовсім не війна", посилаючись на країни, які відряджають світових лідерів до США для переговорів. Він додав, що ці країни "цілують мене в дупу".

Джерело: Трамп під час Національного республіканського комітету Конгресу у Вашингтоні, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Я справді думаю, що війна зі світом, яка зовсім не є війною, тому що вони (лідери держав – ред.) всі йдуть сюди.

Реклама:

Японія йде сюди, коли ми говоримо.

Вони летять у літаку, багато з них. Усі жорсткі переговорники".

Деталі: Пізніше Трамп додав, що країни дзвонять йому і "цілують мене в дупу", щоб спробувати укласти торгову угоду.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Трампа: "Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, сер".

Нагадаємо: Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набувають чинності з 9 квітня.

Читайте також: Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждають Україна та ЄС