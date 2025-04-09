У Канаді набувають чинності дзеркальні мита на автомобілі зі США

У Канаді з середи, 9 квітня, набувають чинності мита на американські автомобілі у відповідь на тарифи, запроваджені США.

Джерело: премʼєр-міністр Канади Марк Карні у мережі Х

Пряма мова Карні: "О 00:01 набудуть чинності канадські дзеркальні мита.

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Буде запроваджено 25% мито на усі ввезені з США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, а також 25% мита на автодеталі, які цим умовам відповідають, але не є з Мексики чи Канади".

Деталі: Карні додав, що "Трамп спричинив цю торговельну кризу", а Канада відповідає цілеспрямовано і рішуче.

Нагадаємо: Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

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Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.

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