В Росії заявили про масовану атаку дронів, зокрема, на Моздок, звідки злітають МіГи і Ту

Російське Міноборони заявило про масовану атаку українських безпілотників на РФ уночі 9 квітня – 158 дронів нібито збили над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: Міноборони РФ, очільник Північної Осетії Сергій Мєняйло, т.в.о. губернатора Оренбурзької області РФ Євген Солнцев і російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Повідомляється, що 67 БпЛА нібито збили над територією Краснодарського краю, 29 – над Ростовською областю, 15 – над Північною Осетією, 11 – над Воронезькою областю, 10 – над Курською, 5 – над Бєлгородською областю, 3 – над тимчасово окупованим Кримом, 2 – над Пензенською областю і по 1 – над Саратовською, Орловською областями РФ і Ставропольським краєм.

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Ще 7 дронів нібито збили над акваторією Азовського моря і 6 – над акваторією Чорного моря.

Пряма мова Мєняйла: "У Моздоцькому районі відбито атаку безпілотних літальних апаратів. За інформацією Міноборони Росії, системами ППО знищено 15 безпілотників".

Деталі: Чиновник запевняє, що "жертв і руйнувань немає". При цьому він додав, що в Північній Осетії "діє режим безпілотної небезпеки".

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Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що дрони атакували саме військовий аеродром у Моздоку. У соцмережах публікували фото з димом після атаки. Про наслідки поки що невідомо.

Однак Astra пише, що геолокувала фото з димом і дійшла висновку, що кадри зроблені біля будівлі районного палацу культури на площі 50-років Жовтня. Це приблизно за 6 кілометрів від авіабази.

Довідково: З аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

Про велику кількість вибухів також повідомляли жителі Таганрога, що у Ростовській області, та жителі Тихорецька, Слов'янська-на-Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що в Краснодарському краї РФ.

У Пензенській області РФ, за даними Telegram-каналу Astra, дрони атакували Сердобський район, де розташований арсенал ракетного та артилерійського озброєння військової частини 58661-90.

Цей арсенал дрони атакували також у жовтні 2024 року. Від Сердобська до кордону з Україною близько 700 км.

Т.в.о. губернатора Оренбурзької області РФ Євген Солнцев заявив, що безпілотники також атакували військовий аеродром у цьому регіоні. У зведенні російського Міноборони цієї області немає.

"Сьогодні сили ППО РФ відбили атаку БПЛА літакового типу на військовий аеродром в Оренбурзькій області. Жертв і руйнувань немає", – написав т.в.о. губернатора.

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