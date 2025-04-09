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Сирський: РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області

Станіслав ПогоріловСереда, 9 квітня 2025, 10:31
Сирський: РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області
Олександр Сирський, фото: Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області.

Джерело: Сирський в інтев’ю Lb.ua

Пряма мова Сирського у відповідь на питання щодо заяви Володимира Зеленського про підготовку росіянами наступу на Сумську та Харківську області: "Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався".

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Деталі: За його словами, про це свідчить, зокрема те, що вже майже тиждень спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

Що було раніше: Президент Володимира Зеленського під час зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України заявив, що Дані української розвідки свідчать, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель".

Сирськийросійсько-українська війнаХарківська областьСумська область
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