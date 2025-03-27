Зеленський у Парижі заявив, що Росія готується до нових наступів на три області
Дані української розвідки свідчать, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.
Джерело: заява президента Володимира Зеленського заявив під час зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України
Пряма мова: "За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель".
Деталі: Зеленський також розповів, що Росія прагне продовжувати війну і тому країни-партнери мають продовжувати санкції проти РФ і розробити спільний план розгортання гарантійних сил.
Він зазначив, що Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та дронів.
Передісторія:
- Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії.
- Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".
- За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.