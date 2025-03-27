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Зеленський у Парижі заявив, що Росія готується до нових наступів на три області

Олександр ШумілінЧетвер, 27 березня 2025, 16:06
Зеленський у Парижі заявив, що Росія готується до нових наступів на три області
Зеленський і прем'єр Великобританії Стармер у Парижі. Фото: ОП

Дані української розвідки свідчать, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського заявив під час зустрічі європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України

Пряма мова: "За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель".

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Деталі: Зеленський також розповів, що Росія прагне продовжувати війну і тому країни-партнери мають продовжувати санкції проти РФ і розробити спільний план розгортання гарантійних сил.

Він зазначив, що Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та дронів.

Передісторія:

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  • За даними співрозмовників Reuters у європейських дипломатичних колах, у Європі все більше сумніваються в реалістичності цього варіанту через логістичні проблеми, брак військ і спротив Росії та відсутність гарантій безпеки США.

ЗеленськийРосія
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