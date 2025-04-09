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Сирський: Українські військові дроном вразили дальній бомбардувальник РФ вартістю $100 млн

Станіслав ПогоріловСереда, 9 квітня 2025, 13:15
Сирський: Українські військові дроном вразили дальній бомбардувальник РФ вартістю $100 млн
Фото: АрміяInform

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові декілька днів тому дроном уразили російський бомбардувальник Ту-22М3.

Джерело: Сирський в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова Сирського: "Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 мільйонів доларів".

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Довідково: Ту-22М - надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений КБ Туполєва в 1960-х роках. Виготовлявся в двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується Росією.

Що було раніше: Перед цим співрозмовник "Української правди" в ГУР повідомили, що вранці 5 квітня завдяки спільній операції Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. За словами джерела, внаслідок атаки на аеродромі Енгельс-2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

російсько-українська війнабезпілотникиСирський
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