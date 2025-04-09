Насіров служитиме в ЗСУ сапером – ЗМІ
Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на документ, який є у розпорядженні видання
Деталі: Як зазначається, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.
При цьому, відповідно до документа, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу.
Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.
Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
Передісторія:
- Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.
- Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.
- Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.
- У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він, імовірно, був поплічником Насірова у виявлених зловживаннях.
- До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.
- Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.