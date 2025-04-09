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Насіров служитиме в ЗСУ сапером – ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 19:05
Насіров служитиме в ЗСУ сапером – ЗМІ
Після арешту в 2017 році Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям. Його фото під ковдрою стало мемом. Кадр з відео

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на документ, який є у розпорядженні видання

Деталі: Як зазначається, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.

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При цьому, відповідно до документа, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу.

Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

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Передісторія:

  • Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати  за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.
  • Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.
  • Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.
  • У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він, імовірно, був поплічником Насірова у виявлених зловживаннях.
  • До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.
  • Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.

Насіров
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