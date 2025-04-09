Насіров служитиме в ЗСУ сапером – ЗМІ

Після арешту в 2017 році Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям. Його фото під ковдрою стало мемом. Кадр з відео

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на документ, який є у розпорядженні видання

Деталі: Як зазначається, 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.

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При цьому, відповідно до документа, йому має виплачуватися щомісячна премія за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу, а також визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу.

Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

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