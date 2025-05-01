В Одесі лунають вибухи: місто під масованою атакою російських БпЛА
Четвер, 1 травня 2025, 00:15
В ніч на 1 травня російські війська здійснюють масовану атаку безпілотниками на Одесу. В місті пролунала серія вибухів.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов, "Суспільне.Одеса", "Думска"
Деталі: Близько опівночі 1 травня кореспонденти "Суспільне" повідомили про серію вибухів в місті.
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Місцеве видання "Думська" повідомляє, що в окремих районах міста зникло світло, а за попередньою інформацією, в одній зі шкіл спалахнула пожежа.
Місцева влада закликає населення залишатися в укриттях.