Україна і США підписали угоду про надра
Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США.
Джерело: Свириденко в Facebook, Міністерство фінансів США
Пряма мова Свириденко: "Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна".
Пряма мова міністра фінансів США Скотта Бессента: "Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України".
Нагадаємо:
- Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
- Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.
- Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.
- Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.
- Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.
- Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.