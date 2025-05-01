Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна і США підписали угоду про надра

Четвер, 1 травня 2025, 00:46

Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США.

Джерело: Свириденко в Facebook, Міністерство фінансів США

Пряма мова Свириденко: "Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна". 

Реклама:

Пряма мова міністра фінансів США Скотта Бессента: "Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України".

Нагадаємо:

  • Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
  • Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.
  • Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.
  • Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.
  • Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.
  • Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоУряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
Україна розгромила Румунію на чемпіонаті світу з хокею
Блогер Слобоженко, який ухилився від сплати податків, заявив, що гасить заборгованість
"Хочу к своим": в ГУР кажуть, що вже 300 колаборантів просяться в Росію за обміном
Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Axios оприлюднило деталі розмови 
Усі новини...
Останні новини
00:46
Міністерка економіки Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США
00:42
В Києві працює ППО по ворожих дронах
00:34
доповненоУряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
00:15
В Одесі лунають вибухи: місто під масованою атакою російських БпЛА
00:03
футбол"Барселона" та "Інтер" зіграли у феєричну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів
23:55
Хто такий художник Ай Вейвей, який створив новий мерч для Української правди
23:49
У Харкові російський безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа
23:40
Новини економіки 30 квітня: деталі угоди про надра, ціни на газ в Україні вищі за європейські
23:24
"Ви ще раз вийдете заміж". 6 історій рідних зниклих безвісти про життя між розпачем і надією
23:21
ЄС підтвердив, що існує "план Б" для збереження санкцій проти РФ у разі угорського вето
Усі новини...
Реклама:
Реклама: