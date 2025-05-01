Україна і США підписали угоду про надра

Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США.

Джерело: Свириденко в Facebook, Міністерство фінансів США

Пряма мова Свириденко: "Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна".

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Пряма мова міністра фінансів США Скотта Бессента: "Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України".

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