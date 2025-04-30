Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 30 квітня 2025, 18:29
Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності
Юлія Свириденко. ілюстративне фото Getty Images

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними FT, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Реклама:

Два українські посадовці заявили, що Вашингтон хоче одночасного підписання як рамкової угоди, так і окремої, детальнішої угоди про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.

Інше джерело, обізнане з позицією США, заявило FT, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.

Українська сторона ж пояснила виданню, що інформація США є неточною і що Київ не може підписати обидва документи в середу, оскільки угоду про фонд має ратифікувати Верховна Рада перед підписанням.

РЕКЛАМА:

Раніше 30 квітня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до підписання всіх угод, необхідних для налагодження економічного партнерства зі США, починаючи з рамкової угоди.

"(Підписання основної угоди. – ред.) це буде перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод – технічних, виконавчих, про безпосередньо створення фонду і його фінансування і наповнення", – сказав він.

Передісторія:

  • 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
  • 30 квітня Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра

СШАКабінет міністрівдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Axios оприлюднило деталі розмови 
У ЄС про вбивство журналістки Рощиної: РФ демонструє свою огидну жорстокість
оновленоТесть високопосадовця СБУ переоформлював нерухомість у Криму за законами РФ – hromadske
У Раді пропонують дозволити громадянам віком 60+ йти на контракт в ЗСУ
ФотоУ Києві затримали фотографа з РФ, який задушив свою дівчину-модель у фотостудії – поліція
Усі новини...
США
Як буде управлятися "фонд про надра" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі
Проєкт угоди про надра зі США не суперечить зобов’язанням України для вступу у ЄС – Шмигаль
Шмигаль каже, що нова військова допомога може бути частиною внеску США у фонд щодо надр
Останні новини
18:29
Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності
18:18
Через російську атаку на Харківщині загинув чоловік
18:10
Волонтерство можуть зараховувати за практику у вишах: Зеленський підписав закон
18:07
Зеленський може відвідати Чехію з неоголошеним візитом 4 травня – чеські ЗМІ
17:58
Ізраїль вирішив відновити авіасполучення з Росією
17:50
Як буде управлятися "фонд про надра" та куди підуть прибутки: Шмигаль розкрив деталі
17:37
Економіка США впала вперше з 2022 року
17:34
Суд заарештував підозрюваних у справі про 120 тисяч бракованих мін для ЗСУ
17:25
У лікарні померла жінка, поранена під час атаки РФ на Кам’янське 26 квітня
17:18
У Міноборони хочуть розбронювати частину медиків: МОЗ створює списки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: