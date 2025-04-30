Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності
Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За даними FT, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".
Два українські посадовці заявили, що Вашингтон хоче одночасного підписання як рамкової угоди, так і окремої, детальнішої угоди про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.
Інше джерело, обізнане з позицією США, заявило FT, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.
Українська сторона ж пояснила виданню, що інформація США є неточною і що Київ не може підписати обидва документи в середу, оскільки угоду про фонд має ратифікувати Верховна Рада перед підписанням.
Раніше 30 квітня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до підписання всіх угод, необхідних для налагодження економічного партнерства зі США, починаючи з рамкової угоди.
"(Підписання основної угоди. – ред.) це буде перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод – технічних, виконавчих, про безпосередньо створення фонду і його фінансування і наповнення", – сказав він.
Передісторія:
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
- 30 квітня Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.
Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра