Financial Times про угоду щодо надр: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності

Financial Times повідомило, що підписання рамкової угоди про використання надр між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними FT, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

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Два українські посадовці заявили, що Вашингтон хоче одночасного підписання як рамкової угоди, так і окремої, детальнішої угоди про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.

Інше джерело, обізнане з позицією США, заявило FT, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.

Українська сторона ж пояснила виданню, що інформація США є неточною і що Київ не може підписати обидва документи в середу, оскільки угоду про фонд має ратифікувати Верховна Рада перед підписанням.

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Раніше 30 квітня премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до підписання всіх угод, необхідних для налагодження економічного партнерства зі США, починаючи з рамкової угоди.

"(Підписання основної угоди. – ред.) це буде перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод – технічних, виконавчих, про безпосередньо створення фонду і його фінансування і наповнення", – сказав він.

Передісторія:

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

30 квітня Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди зі Сполученими Штатами про мінерали узгоджують останні деталі, документ можуть підписати найближчої доби.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра