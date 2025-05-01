Понад половина країн ЄС активують надзвичайне положення для збільшення оборонних витрат

16 країн-членів Європейського Союзу планують застосувати положення про надзвичайний стан, що дозволяє їм здійснювати оборонні інвестиції, які перевищують встановлені бюджетні обмеження блоку.

Джерело: Politico

Деталі: Як повідомляє Politico, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія мають намір активувати положення ЄС, яке дозволяє їм здійснювати додаткові оборонні інвестиції без порушення бюджету.

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12 з них уже подали відповідні запити до Єврокомісії.

Дослівно: "Використання винятку передбачає можливість збільшення оборонних витрат до 1,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно протягом чотирьох років, не порушуючи фіскальних правил ЄС".

Деталі: Єврокомісія закликала держави ухвалити відповідне рішення до 30 квітня, щоби забезпечити координацію фіскальної політики в умовах тиску з боку фінансових ринків. Водночас цей дедлайн не є обов’язковим, повідомляє Politico.

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Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо в середу, 30 квітня, заявив, що його країна ухвалить рішення "впродовж наступних місяців".

Своєю чергою, міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що Рим має намір досягти цілі НАТО у 2% витрат на оборону, змінивши методику обліку, щоб включити додаткові статті видатків. За його словами, країна очікує на саміт НАТО в червні, де буде розглянуто нові стандарти витрат.

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