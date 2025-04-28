Військові витрати у світі досягли рекордних 2,72 трильйона доларів – SIPRI

Світові військові витрати у 2024 році сягнули 2,718 трильйона доларів, що на 9,4% більше порівняно з 2023 роком і стало найстрімкішим річним зростанням щонайменше з кінця Холодної війни.

Джерело: дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI)

Деталі: Згідно з дослідженням, у 2024 році військові витрати на глобальному рівні досягли історичного максимуму – 2,718 трильйона доларів, що є на 9,4% більше порівняно з попереднім роком. Цей показник є найстрімкішим зростанням з кінця Холодної війни.

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Дослівно: "Понад 100 країн світу підвищили свої військові витрати у 2024 році. Оскільки уряди дедалі більше надають пріоритет військовим потребам, часто за рахунок інших статей бюджету, економічні та соціальні наслідки цих рішень можуть мати суттєвий вплив на суспільства протягом багатьох років".

Деталі: Війна в Україні, а також сумніви щодо відданості США союзницьким зобов’язанням в межах НАТО стали основними факторами, що вплинули на зростання витрат у Європі, кажуть дослідники.

Загалом витрати на оборону в Європі (включно з Росією) зросли на 17% і сягнули 693 мільярдів доларів, що перевищує рівень витрат періоду завершення Холодної війни. Єдиною країною Європи яка не збільшила свої військові витрати була Мальта.

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Військові витрати Росії у 2024 році досягли 149 мільярдів доларів, що на 38% більше порівняно з 2023 роком і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Це становить 7,1% ВВП Росії та 19% усіх державних витрат.

Щодо України, загальні військові витрати у 2024 році зросли на 2,9%, досягнувши 64,7 мільярда доларів, що складає 43% від російських витрат. При цьому військові витрати становили 34% від ВВП країни, що є найвищим показником у світі.

Як зазначають дослідники, в умовах обмежених фінансових ресурсів Україні буде складно й надалі збільшувати витрати на оборону.

Зростання витрат спостерігається також у США, де військові витрати збільшилися на 5,7% і сягнули 997 мільярдів доларів, що становить 37% світових військових витрат у 2024 році.

Китай, друга країна у світі за обсягом військових витрат, збільшив свої оборонні видатки на 7% – до приблизно 314 мільярдів доларів, демонструючи зростання протягом 30 років поспіль.

Відзначаються також безпрецедентні збільшення військових витрат у Центральній та Західній Європі. Витрати Німеччини зросли на 28% і досягли 88,5 мільярда доларів, що зробило її найбільшим військовим витратником у регіоні. Польща збільшила витрати на 31%, довівши їх до 38 мільярдів доларів, що становить 4,2% ВВП країни.

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