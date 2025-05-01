Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15
Четвер, 1 травня 2025, 07:35
Дві людини загинули та ще 15 постраждали внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі вночі 1 травня.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Масштабна російська атака по Одесі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі".
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Деталі: У місцях влучань вирували пожежі. Рятувальники оперативно загасили загоряння.
З одної багатоповерхівки евакуювали понад 200 осіб.
ДСНС розгорнула пункт незламності.
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Передісторія:
- У ніч з 30 квітня на 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Одесі.
- Повідомлялося. що внаслідок атаки загинули 2 людини та ще 5 дістали поранення, триває пошук літньої пари. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти соціального призначення та транспорт.