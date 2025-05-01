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Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 07:35
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15
ФОТО ДСНС

Дві людини загинули та ще  15 постраждали внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі вночі 1 травня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Масштабна російська атака по Одесі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі".

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Деталі: У місцях влучань вирували пожежі. Рятувальники оперативно загасили загоряння. 

 
Фото ДСНС

З одної багатоповерхівки евакуювали понад 200 осіб. 

 
Фото ДСНС

ДСНС розгорнула пункт незламності. 

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Фото ДСНС

Передісторія:

  • У ніч з 30 квітня на 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Одесі.
  • Повідомлялося. що внаслідок атаки загинули 2 людини та ще 5 дістали поранення, триває пошук літньої пари. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти соціального призначення та транспорт.

ОдесаДСНСбезпілотники
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