Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15

Дві людини загинули та ще 15 постраждали внаслідок російського масованого удару дронами по Одесі вночі 1 травня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Масштабна російська атака по Одесі. На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі".

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Деталі: У місцях влучань вирували пожежі. Рятувальники оперативно загасили загоряння.

Фото ДСНС

З одної багатоповерхівки евакуювали понад 200 осіб.

Фото ДСНС

ДСНС розгорнула пункт незламності.

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Фото ДСНС

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