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Kyiv Post: Трамп вперше погодився продати зброю Україні – на $50 млн

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 09:31
Kyiv Post: Трамп вперше погодився продати зброю Україні – на $50 млн
ілюстративне фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп вперше за своєї другої каденції погодився продати Україні зброю на суму від 50 млн доларів.

Джерело: Kyiv Post з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, 30 квітня адміністрація Трампа нібито поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на 50 млн доларів або більше. Повідомлення подали за законом про контроль експорту озброєнь.

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Йдеться про продаж товарів військового призначення, у тому числі технічних даних, та деяких послуг.

Це перший такий крок за другого терміну Трампа.

За період з 2015 до 2023 року США без гучних оголошень таким чином схвалили експорт Україні товарів та послуг на 1,6 млрд доларів.

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"Усі рішення за механізмом прямих комерційних продажів "тихі" – їх не анонсують публічно… Новина полягає у тому, що продаж зброї продовжується, хоча досі усе вказувало на те, що Трамп зовсім відріже Україну від постачань", – сказав Колбі Бадвор з дослідницької групи Tochnyi кореспонденту Kyiv Post у Вашингтоні.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.
  • Трамп тоді відреагував фразою, що Зеленський "почав війну".
  • 30 квітня офіційно оголосили, що Україна і США підписали "угоду про надра".
  • Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко розповіла про ключові положення фінального документа, який, за її словами, відповідає інтересам України та євроінтеграційному курсу. Зокрема, йдеться про те, що Україна зберігає власність і контроль за своїми ресурсами, управління фондом буде паритетним, а також в угоді немає згадки про будь-які борги України. 

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