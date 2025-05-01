У квітні росавіація скинула понад 5 000 КАБів, чверть із них – на Курщину

Впродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб.

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними МОУ, в квітні російська авіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них – понад 1 200 – ворог застосував по позиціях Сил оборони України на Курщині.

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Що передувало: За минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. Від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.