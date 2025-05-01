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На сайті Конгресу США є підтвердження того, що у Трампа готують експорт зброї Україні

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 11:36
На сайті Конгресу США є підтвердження того, що у Трампа готують експорт зброї Україні
фото: Getty Images

У документальних реєстрах Конгресу США є підтвердження повідомлення у ЗМІ про те, що адміністрація президента Дональда Трампа готує продаж Україні продукції військового призначення на суму від 50 млн доларів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Відповідне повідомлення, яке спершу помітив "Укрінформ", є у переліку записок та документів за 29 квітня.

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Під номером  EC-859 згадана записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до Комітету із закордонних справ, якою відповідно до вимог закону про контроль за експортом озброєнь повідомляють про запропоновану ліцензію на експорт "товарів оборонного призначення, включно з технічними даними, та оборонних послуг Україні на  суму 50 млн доларів або більше".

 

Що передувало: Видання Kyiv Post із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомило, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу (direct commercial sales) на 50 млн доларів або більше.

Це є першим таким випадком за нової адміністрації.

СШАдопомога Українізброя
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