У Києві із затримкою вибухнула частина збитого дрона РФ: поранено жінку

У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки російських дронів на Київ.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За даними очільника міста, вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою.

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Поранено літню жінку, мешканку Дарницького району.

Оновлено: Дарницька РДА в Києві застерегла місцевих жителів дотримуватися підвищених заходів безпеки у зв’язку тим, що в мікрорайоні Бортничі було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

"У разі виявлення підозрілих предметів: не наближайтесь до них, відійдіть на безпечну відстань, негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102, точно вкажіть місце знаходження об’єкта", – звертається до киян місцева влада.

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Своєю чергою очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко повідомив, що було зафіксовано близько 10 вибухів у лісопарковій зоні. Також, за його словами, відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

Пряма мова Ткаченка: "Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів".

Що передувало: Від вечора 30 квітня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 142 дрони не досягли своїх цілей.