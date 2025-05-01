Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві із затримкою вибухнула частина збитого дрона РФ: поранено жінку

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 11:51
У Києві із затримкою вибухнула частина збитого дрона РФ: поранено жінку
"Швидка" допомога. Фото ілюстративне vikka.ua

У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки російських дронів на Київ.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За даними очільника міста, вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою.

Реклама:

Поранено літню жінку, мешканку Дарницького району.

Оновлено: Дарницька РДА в Києві застерегла місцевих жителів дотримуватися підвищених заходів безпеки у зв’язку тим, що в мікрорайоні Бортничі було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

"У разі виявлення підозрілих предметів: не наближайтесь до них, відійдіть на безпечну відстань, негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102, точно вкажіть місце знаходження об’єкта", – звертається до киян місцева влада.

РЕКЛАМА:

Своєю чергою очільник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко повідомив, що було зафіксовано близько 10 вибухів у лісопарковій зоні. Також, за його словами, відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

Пряма мова Ткаченка: "Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів".

Що передувало: Від вечора 30 квітня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 142 дрони не досягли своїх цілей.

КиївШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США
"Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд": Трамп про угоду з Україною щодо надр
документ 57 мінералів і військова допомога від США – деталі угоди про надра  
Kyiv Post: Трамп вперше погодився продати зброю Україні – на $50 млн
Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico
Україна і США підписали угоду про надра
Усі новини...
Київ
В Києві працювала ППО по ворожих дронах
Лишилась 1,5-річна донька, а чоловік пройшов полон: у Києві прощались із загиблою внаслідок атаки РФ
У четвер в Україні буде тепло, але з дощами на заході та півночі, у п'ятницю похолодає
Останні новини
12:53
Студента відрахували з українського вишу через перебування в окупації: омбудсмен втрутився
12:43
Зеленський: Більше 50 днів Росія ігнорує пропозицію про припинення вогню. Потрібен відчутний поштовх
12:39
Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США
12:38
мапаУ п’ятницю в низці областей прогнозують заморозки на ґрунті, а на вихідних – дощі
12:36
відеоУ Польщі антиукраїнський кандидат в президенти зірвав з мерії прапор України
12:26
Шмигаль розкаже депутатам деталі угоди про надра 2 травня
12:19
"Євросолідарність" вимагає зустрічі Зеленського з членами фракцій щодо угоди з США про надра
12:17
Gemini отримав вбудований редактор зображень
12:04
Ворог намагається створити плацдарм для форсування Дніпра – Сили оборони півдня
12:04
ВС виніс рішення про профпридатність члена наглядової ради банку "Авангард" Пасенюка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: