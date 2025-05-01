Росія атакувала Україну 5-ма "Іскандерами" і 170-ма безпілотниками: 74 дрони вдалося збити

Від вечора 30 квітня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів: 142 дрони не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08:30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

Загарбники гатили ракетами з окупованого Криму, дрони запускали з напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.