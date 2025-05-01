Ворог намагається створити плацдарм для форсування Дніпра – Сили оборони півдня

У Херсонській області російські окупаційні війська активізувалися на півдні Дніпровської системи островів, щоб висадитися на острові Бугаз для захоплення плацдарму та форсування річки Дніпро.

Джерело: речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, ну назвемо це "новий", напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні – це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз. Там ворог намагається висадитись на цей острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро".

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Деталі: Водночас офіцер запевнив, що противнику це не вдається, і його спроби наразі марні.

"Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування", – наголосив речник.

Що передувало: В Силах оборони півдня повідомляли, що ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилась, ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.