Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог намагається створити плацдарм для форсування Дніпра – Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 12:04
Ворог намагається створити плацдарм для форсування Дніпра – Сили оборони півдня
Кізомис на мапі Deep State

У Херсонській області російські окупаційні війська активізувалися на півдні Дніпровської системи островів, щоб висадитися на острові Бугаз для захоплення плацдарму та форсування річки Дніпро.

Джерело: речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, ну назвемо це "новий", напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні – це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз. Там ворог намагається висадитись на цей острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро".

Реклама:

Деталі: Водночас офіцер запевнив, що противнику це не вдається, і його спроби наразі марні.

"Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування", – наголосив речник.

Що передувало: В Силах оборони півдня повідомляли, що ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилась, ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США
"Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд": Трамп про угоду з Україною щодо надр
документ 57 мінералів і військова допомога від США – деталі угоди про надра  
Kyiv Post: Трамп вперше погодився продати зброю Україні – на $50 млн
Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico
Україна і США підписали угоду про надра
Усі новини...
Херсонська область
З ТОТ Херсонщини врятували ще 4-х дітей: серед них – юнак, якого окупанти готували до армії РФ
Ще 5 цивільних вбито та понад 20 поранено на Донеччині та Херсонщині
Росіяни вбили двох жителів Ярової
Останні новини
12:53
Студента відрахували з українського вишу через перебування в окупації: омбудсмен втрутився
12:43
Зеленський: Більше 50 днів Росія ігнорує пропозицію про припинення вогню. Потрібен відчутний поштовх
12:39
Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США
12:38
мапаУ п’ятницю в низці областей прогнозують заморозки на ґрунті, а на вихідних – дощі
12:36
відеоУ Польщі антиукраїнський кандидат в президенти зірвав з мерії прапор України
12:26
Шмигаль розкаже депутатам деталі угоди про надра 2 травня
12:19
"Євросолідарність" вимагає зустрічі Зеленського з членами фракцій щодо угоди з США про надра
12:17
Gemini отримав вбудований редактор зображень
12:04
Ворог намагається створити плацдарм для форсування Дніпра – Сили оборони півдня
12:04
ВС виніс рішення про профпридатність члена наглядової ради банку "Авангард" Пасенюка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: