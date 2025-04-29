Сили оборони: Росіяни рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей

Ситуація на Новопавлівському напрямку суттєво загострилась, ворог рветься на кордон трьох областей.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

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Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку, це там, де Малі Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя".

Деталі: Крім того, за словами Волошина, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському чи Херсонському напрямку.

Так на Херсонському напрямку почастішали спроби ворога захоплення островів на Дніпрі. І хоча Сили оборони в основному топлять ворожі плавзасоби, окремим росіянам вдається висадитися на островах.

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"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", – зазначив речник.

Також офіцер висловив занепокоєння ворожими подвійними ударами по Херсону керованими авіабомбами з подальшими артилерійськими та дроновими.

Пряма мова: "…ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби, то через деякий час здійснює артилерійський обстріл. Ворог здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами-камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію, рятувальні роботи там. Позавчора був один випадок і сьогодні... ворог здійснив подібний удар трьома керованими авіаційними бомбами".