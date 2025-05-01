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Стерненко заявив, що на нього напали і поранили

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 13:48
Стерненко заявив, що на нього напали і поранили
Сергій Стерненко. Фото з Facebook

Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали вдень 1 травня, внаслідок чого він дістав поранення.

Джерело: Стерненко в Telegram

Пряма мова активіста: "На мене скоєно напад. Поранений".

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Деталі: Він додав, що загрози життю немає.

"Українська правда" звернулася з цього приводу до поліції Києва, але там сказали, що пост Стерненка бачили, але якоюсь інформацією про напад наразі не володіють.

Згодом Стерненко повідомив, що нападницю затримали.

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"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати", – підсумував активіст.

"Українська правда" звернулася по коментар до Служби безпеки України.

Ще пізніше Стерненко додав, що з ним все гаразд, поранення легке. Він також попросив наразі йому не телефонувати, бо "це заважає".

Де саме стався напад, куди дістав поранення та де перебуває нині, активіст не повідомив.

Оновлено: Служба безпеки України повідомила, що на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї і оприлюднила фото затриманої нападниці та пістолета.

Стерненконапад
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