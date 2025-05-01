Стерненко заявив, що на нього напали і поранили
Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали вдень 1 травня, внаслідок чого він дістав поранення.
Джерело: Стерненко в Telegram
Пряма мова активіста: "На мене скоєно напад. Поранений".
Деталі: Він додав, що загрози життю немає.
"Українська правда" звернулася з цього приводу до поліції Києва, але там сказали, що пост Стерненка бачили, але якоюсь інформацією про напад наразі не володіють.
Згодом Стерненко повідомив, що нападницю затримали.
"Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати", – підсумував активіст.
"Українська правда" звернулася по коментар до Служби безпеки України.
Ще пізніше Стерненко додав, що з ним все гаразд, поранення легке. Він також попросив наразі йому не телефонувати, бо "це заважає".
Де саме стався напад, куди дістав поранення та де перебуває нині, активіст не повідомив.
Оновлено: Служба безпеки України повідомила, що на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї і оприлюднила фото затриманої нападниці та пістолета.