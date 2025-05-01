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СБУ: В Стерненка стріляли, нападницю затримано

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 14:05
СБУ: В Стерненка стріляли, нападницю затримано
фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що її співробітники запобігли вбивству громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За словами спецслужби, на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї.

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Дослівно: "Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо".

 

Що передувало: Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що на цього напали вдень 1 травня, внаслідок чого він дістав поранення.

СтерненкоСБУ
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