СБУ: В Стерненка стріляли, нападницю затримано

Служба безпеки України повідомила, що її співробітники запобігли вбивству громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За словами спецслужби, на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї.

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Дослівно: "Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо".

Що передувало: Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що на цього напали вдень 1 травня, внаслідок чого він дістав поранення.