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Постачання бракованих мін ЗСУ: суд обрав запобіжний захід заступнику гендиректора оборонного заводу

Анастасія ПроцЧетвер, 1 травня 2025, 15:15
Постачання бракованих мін ЗСУ: суд обрав запобіжний захід заступнику гендиректора оборонного заводу
Олексій Кириченко. фото: "Cуспільне"

Першому заступнику генерального директора оборонного підприємства на Дніпропетровщині Олексію Кириченку 1 травня обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави. Його підозрюють у постачанні Збройним силам України партії бракованих мінометних пострілів.

Джерело: кореспонденти "Суспільного" з судової зали

Деталі: Розгляд питання про обрання запобіжного заходу відбувався у відкритому форматі. Під час засідання захисник Кириченка – адвокат Олександр Щербин – подав клопотання про відвід судді, заявивши про порушення під час автоматизованого розподілу справи.

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За його словами, не всі судді були залучені до розподілу, а деякі з них, попри наявну спеціалізацію, були виключені зі списку. 

Адвокат назвав ці обставини "очевидним проявом упередженості" та обвинувального ухилу. Він заявив, що сторона захисту планує оскаржити попередні рішення суду.

Пряма мова: "Я вважаю, що ці всі обставини є очевидним проявом упередженості та обвинувального ухилу поруч з грубим порушенням визначення складу суду, щодо розслідування клопотання, яке вочевидь призведуть до скасування будь-якого судового рішення. Відтак, я прошу задовільнити заяву про відвід".

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Деталі: Прокурори виступили проти клопотання, назвавши його необґрунтованим. Суд також не задовольнив вимогу адвоката і постановив проводити подальші засідання у закритому форматі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

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Що цьому передувало:

  • Напередодні, 29 квітня правоохоронці затримали керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило Збройним силам понад 120 тисяч бракованих мінометних снарядів.
  • 30 квітня Шевченківський суд Києва відправив під варту екскерівника одного з військових представництв міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська, яких підозрюють у причетності до виготовлення й постачання понад 120 тисяч небезпечних мінометних боєприпасів для ЗСУ.

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