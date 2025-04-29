Поставили ЗСУ понад 120 тис. бракованих снарядів: затримали керівництво оборонного заводу

Правоохоронці затримали керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило Збройним силам понад 120 тисяч бракованих мінометних снарядів.

Джерело: ОГП, СБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "Повідомлено про підозру генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, а також начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва".

Реклама:

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка.

Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч.2 ст.28, ч.2 ст.114-1 КК України).

РЕКЛАМА:

За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ з Агентством оборонних закупівель. Згідно договору підприємство мало поставити війську оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок.

Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування.

У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення.

Підозрювані, розуміючи зазначені проблеми, не зупинили виробництво. Крім того залучені до схеми посадовці, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації.

Внаслідок цього військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис. непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує 15 років тюрми.