Зеленський прозвітував про останні санкції, і чому під них потрапили Арестович і ще 6 українців  

Президент України Володимир Зеленський розповів, що санкції, які він наклав у четвер 1 травня, стосувалися компаній і осіб, які обслуговують російське військове виробництво, займаються постачанням для окупаційної армії та пропагандою.

Джерело: повідомлення Зеленського

Дослівно: "Перший (санкційний пакет – ред.) – це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну.

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Другий пакет санкцій сьогодні – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в нашому Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії".

Деталі: Окремо Зеленський згадав 7 українців, на яких накладено санкції. За його словами, вони "повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні".

Президент України доручив готувати й наступні санкційні кроки.

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