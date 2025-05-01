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Вучич заявив, що поїде в Росію 9 травня, бо пообіцяв Путіну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 20:47
Вучич заявив, що поїде в Росію 9 травня, бо пообіцяв Путіну
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербії Александар Вучич не відмовляється від наміру поїхати до Москви 9 травня, адже дав слово голові Кремля Володимиру Путіну.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", слова Вучича на пресконференції у США 1 травня цитує Tanjug

Деталі: Президент Сербії сказав, що ще вісім місяців тому пообіцяв Путіну приїхати до Москви 9 травня, і додав, що його слово зобов'язує його не тільки в міжнародному контексті, але й перед своїм народом, а також перед усіма.

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"Моє слово має значення, я нікому не брехав. Ніхто інший не повинен їхати, ніхто інший не повинен страждати, я поїду, якщо тільки я не знаю, що буде, або не знаю, яка загроза буде направлена Сербії, але змінити своє рішення нелегко", – пообіцяв Вучич.

Він заявив, що його візит до США та візити європейських посадовців до Белграда є важливими для Сербії в найближчі 15-20 днів.

"До нас приїдуть численні європейські гості, які будуть говорити зі мною про поїздку до Москви, але вони ще не переконали мене, що я не повинен їхати, це важко зробити з такими твердолобими людьми", – сказав сербський президент.

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Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

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