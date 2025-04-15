Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Politico: Каллас закликала лідерів ЄС не їхати до Москви 9 травня та підтримати Україну

Степан ГафткоВівторок, 15 квітня 2025, 00:55
Politico: Каллас закликала лідерів ЄС не їхати до Москви 9 травня та підтримати Україну
Фото з Facebook Kaja Kallas

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Джерело: Politico з посиланням на заяву Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ

Пряма мова: "Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами (ЄС – ред.), так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві буде сприйнято серйозно європейською стороною, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі".

Реклама:

Деталі: Каллас заявила, що ЄС не хоче, щоб будь-який потенційний член блоку приєднався до святкування 9 травня в Москві. 

Як повідомляє Politico з посиланням на російські ЗМІ, Путін запросив на святкування 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії.

Своєю чергою Каллас закликала всі країни-члени Європейського Союзу відвідувати Київ якомога частіше, щоб показати солідарність і підтримку Україні.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Словацький прем'єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня на запрошення Путіна.
  • Американський президент Дональд Трампа сказав журналістам у Білому домі 21 лютого, що не збирається їхати в Москву з нагоди того, що в Росії називають Днем перемоги 9 травня.
  • Український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва, щоб продемонструвати дипломатичну силу на противагу щорічному військовому параду правителя Росії Путіна в Москві того ж дня.

ЄвропаРосія9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після "перемир'я": Українські дії будуть дзеркальними на дії росіян
Трамп сподівається, що Україна та РФ наступного тижня укладуть угоду й "зароблятимуть статки"
Зеленський пропонує РФ продовжити заборону на далекобійні удари: Повітряних тривог не було
Глава МЗС Чехії про "перемирʼя" Путіна: Це як оголосити голодування і потай їсти цукерки
фотоFox News назвав Київ "російським" під час трансляції богослужінь
Тіло ще одного курсанта прикордонної академії знайшли на Буковині
Усі новини...
Європа
FT: Єврокомісія остерігається шпигунства США і видає співробітникам одноразові гаджети
Корпорація "Трапезунд". Як козаки та аристократ із Риму могли створити свій анклав у Туреччині й очолити поставки шовку в Європу
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Останні новини
03:12
ISW: Кремль налаштовує росіян на ймовірний затяжний конфлікт з НАТО
02:18
Спроба Путіна виставити себе "головним миротворцем" провалилася – ЦПД
01:10
Зеленський після "перемир'я": Українські дії будуть дзеркальними на дії росіян
00:44
фотоУ Харкові горіла 12-поверхівка
23:39
хокейЗбірна України розпочала чемпіонат світу U-18 з розгромної перемоги над Угорщиною
23:34
Трамп сподівається, що Україна та РФ наступного тижня укладуть угоду й "зароблятимуть статки"
23:21
На Харківщині під час гасіння пожежі підірвалося авто лісгоспу: є постраждалі
22:43
Генштаб: На фронті в неділю понад 80 боїв, з них 36 – на Покровському напрямку
22:25
Літаки Boeing призначені для Китаю почали повертатись до США
21:45
Турбує "туман у голові"? Вчені вважають, це може бути одним із наслідків COVID-19
Усі новини...
Реклама:
Реклама: