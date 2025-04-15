Politico: Каллас закликала лідерів ЄС не їхати до Москви 9 травня та підтримати Україну

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Джерело: Politico з посиланням на заяву Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ

Пряма мова: "Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами (ЄС – ред.), так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві буде сприйнято серйозно європейською стороною, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі".

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Деталі: Каллас заявила, що ЄС не хоче, щоб будь-який потенційний член блоку приєднався до святкування 9 травня в Москві.

Як повідомляє Politico з посиланням на російські ЗМІ, Путін запросив на святкування 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії.

Своєю чергою Каллас закликала всі країни-члени Європейського Союзу відвідувати Київ якомога частіше, щоб показати солідарність і підтримку Україні.

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