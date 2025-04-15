Politico: Каллас закликала лідерів ЄС не їхати до Москви 9 травня та підтримати Україну
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
Джерело: Politico з посиланням на заяву Каллас журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ
Пряма мова: "Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами (ЄС – ред.), так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві буде сприйнято серйозно європейською стороною, враховуючи, що Росія справді веде повномасштабну війну в Європі".
Деталі: Каллас заявила, що ЄС не хоче, щоб будь-який потенційний член блоку приєднався до святкування 9 травня в Москві.
Як повідомляє Politico з посиланням на російські ЗМІ, Путін запросив на святкування 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії.
Своєю чергою Каллас закликала всі країни-члени Європейського Союзу відвідувати Київ якомога частіше, щоб показати солідарність і підтримку Україні.
Нагадаємо:
- Словацький прем'єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня на запрошення Путіна.
- Американський президент Дональд Трампа сказав журналістам у Білому домі 21 лютого, що не збирається їхати в Москву з нагоди того, що в Росії називають Днем перемоги 9 травня.
- Український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва, щоб продемонструвати дипломатичну силу на противагу щорічному військовому параду правителя Росії Путіна в Москві того ж дня.