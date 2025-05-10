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Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів виявилося складнішим, ніж він думав – WSJ

Іван Д'яконовСубота, 10 травня 2025, 07:12
Трамп заявив донорам, що вирішення конфліктів виявилося складнішим, ніж він думав – WSJ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді президент США Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував. Президент поділився своїм розчаруванням і безсонними ночами через невдачі у зовнішній політиці.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За даними співрозмовників видання, які були присутні на зустрічі з президентом, Трамп охарактеризував спроби припинити війну Росії проти України як "зростаюче розчарування", яке не дає йому спокійно спати.

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На запитання одного з донорів про найбільш складні зовнішньополітичні виклики, Трамп відповів, що ведення переговорів із Путіним було особливо складним. 

"Він хоче отримати все", – сказав Трамп, маючи на увазі Україну.

Дослівно: "У передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатичне завершення як війни в Україні, так і конфлікту на Близькому Сході, наголошуючи, що за його президенства ці війни навіть не почалися б. Він заявляв, що зміг би завершити війну в Україні "в перший день" після повернення до Білого дому. 

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Проте минуло вже понад 100 днів його другого президентського терміну, а жоден з конфліктів не наблизився до вирішення: переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна погіршує відносини з союзниками".

Деталі: Протягом останніх тижнів, за словами джерел, президент у приватних розмовах з радниками зазначав, що Путін не хоче закінчувати війну, і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Трамп також висловлював подив з приводу деяких військових дій Росії, зокрема авіаударів по районах, де перебувають діти.

Нещодавно високопосадовці в адміністрації Трампа визнали, що саме Росія залишається головною перепоною для миру. Москва відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і натомість вимагає додаткових поступок з боку України.

Також американські чиновники припускають, що Трамп може вважати успіхом вже сам факт початку прямих переговорів між Україною та Росією. Подальший перебіг подій, на думку адміністрації, має вирішуватися без безпосередньої участі США, що дозволить їм зосередитися на інших пріоритетах, зазначили посадовці.

ТрампСШАросійсько-українська війна
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