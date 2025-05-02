У Раді зареєстрували законопроєкт про створення "інвестиційного фонду відбудови"

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо створення "Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Джерело: проєкт Закону про ратифікацію Угоди №0309, постійний представник КМ у ВР України Тарас Мельничук

Деталі: Угода між урядами США та України стосується 57 мінералів, у ній також ідеться про військову допомогу від США, однак чимало деталей, утому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова.

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