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У Раді зареєстрували законопроєкт про створення "інвестиційного фонду відбудови"

Іван Д'яконовП'ятниця, 2 травня 2025, 00:54
У Раді зареєстрували законопроєкт про створення інвестиційного фонду відбудови
Фото: Wikimedia

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо створення "Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови". 

Джерело: проєкт Закону про ратифікацію Угоди №0309, постійний представник КМ у ВР України Тарас Мельничук

Деталі: Угода між урядами США та України стосується 57 мінералів, у ній також ідеться про військову допомогу від США, однак чимало деталей, утому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова.

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Читайте детальніше: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються

Передісторія: 

  • У ніч на 1 травня, на завершення сотого дня президентства Дональда Трампа, Україна та США підписали так звану "угоду про надра".
  • 30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Угода про використання українських ресурсів буде підлягати обовʼязковій ратифікації в українському парламенті, тоді як у США голосування Конгресу на цьому етапі не є обовʼязковим.
  • 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

НадраСШАУкраїнаВерховна Рада
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