У Раді зареєстрували законопроєкт про створення "інвестиційного фонду відбудови"
П'ятниця, 2 травня 2025, 00:54
Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо створення "Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Джерело: проєкт Закону про ратифікацію Угоди №0309, постійний представник КМ у ВР України Тарас Мельничук
Деталі: Угода між урядами США та України стосується 57 мінералів, у ній також ідеться про військову допомогу від США, однак чимало деталей, утому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова.
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Передісторія:
- У ніч на 1 травня, на завершення сотого дня президентства Дональда Трампа, Україна та США підписали так звану "угоду про надра".
- 30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Угода про використання українських ресурсів буде підлягати обовʼязковій ратифікації в українському парламенті, тоді як у США голосування Конгресу на цьому етапі не є обовʼязковим.
- 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".