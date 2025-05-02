В Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку БпЛА зросла до 28 – ОВА
П'ятниця, 2 травня 2025, 05:37
У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського масованого удару дронами зросла до 28.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури".
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Передісторія:
- Увечері 1 травня російські окупаційні війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж.
- Раніше повідомлялося про 14 постраждалих внаслідок ворожої атаки – 10 чоловіків і чотири жінки. Девʼять з них були доставлені до лікарень, пʼятеро отримали медичну допомогу на місці.