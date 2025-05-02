Reuters: ООН планує масштабну реформу через брак фінансування

Організація Об’єднаних Націй розглядає можливість значного реформування своєї структури через гостру фінансову кризу: від злиття агентств до переведення персоналу із дорогих міст до менш витратних, а також об’єднання офісів у Римі.

Джерело: внутрішній меморандум, що опинився в розпорядженні Reuters

Деталі: За даними джерел, документ, який містить шість сторінок і має гриф "цілком конфіденційно", підготувала спеціальна робоча група, створена Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у березні 2025 року. У ньому йдеться про об'єднання десятків агенцій у чотири основні напрями: мир і безпека, гуманітарні питання, сталий розвиток і права людини.

Реклама:

Серед пропозицій – об’єднати операційні підрозділи Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Агентства ООН у справах біженців в єдину гуманітарну структуру.

Дослівно: "Зараз ООН стикається з однією з найбільших фінансових криз за 80-річну історію. На початку року США, найбільший донор ООН, заборгували близько 1,5 мільярда доларів за регулярний бюджет і ще 1,2 мільярда доларів за миротворчі операції".

Деталі: Зазначається, що дефіцит бюджету вже має відчутні наслідки: гуманітарне управління ООН скоротило 20% персоналу, ЮНІСЕФ очікує зменшення бюджету на 20%, а міграційне агентство – на 30%, що може призвести до втрати 6000 робочих місць.

РЕКЛАМА:

У документі наголошується на "дублюванні мандатів", "неефективному використанні ресурсів" та "роздуванні керівного складу", що лише погіршується зі збільшенням кількості місій без чітких стратегій виходу.

Очікується, що до 16 травня керівники структур ООН мають надати список посад, які можна перевести за межі Нью-Йорка чи Женеви.

Передісторія: