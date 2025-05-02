Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: ООН планує масштабну реформу через брак фінансування

Українська правдаП'ятниця, 2 травня 2025, 17:09
Reuters: ООН планує масштабну реформу через брак фінансування
Reuters

Організація Об’єднаних Націй розглядає можливість значного реформування своєї структури через гостру фінансову кризу: від злиття агентств до переведення персоналу із дорогих міст до менш витратних, а також об’єднання офісів у Римі.

Джерело: внутрішній меморандум, що опинився в розпорядженні Reuters

Деталі: За даними джерел, документ, який містить шість сторінок і має гриф "цілком конфіденційно", підготувала спеціальна робоча група, створена Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у березні 2025 року. У ньому йдеться про об'єднання десятків агенцій у чотири основні напрями: мир і безпека, гуманітарні питання, сталий розвиток і права людини.

Реклама:

Серед пропозицій – об’єднати операційні підрозділи Всесвітньої продовольчої програми, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Агентства ООН у справах біженців в єдину гуманітарну структуру.

Дослівно: "Зараз ООН стикається з однією з найбільших фінансових криз за 80-річну історію. На початку року США, найбільший донор ООН, заборгували близько 1,5 мільярда доларів за регулярний бюджет і ще 1,2 мільярда доларів за миротворчі операції".

Деталі: Зазначається, що дефіцит бюджету вже має відчутні наслідки: гуманітарне управління ООН скоротило 20% персоналу, ЮНІСЕФ очікує зменшення бюджету на 20%, а міграційне агентство – на 30%, що може призвести до втрати 6000 робочих місць.

РЕКЛАМА:

У документі наголошується на "дублюванні мандатів", "неефективному використанні ресурсів" та "роздуванні керівного складу", що лише погіршується зі збільшенням кількості місій без чітких стратегій виходу.

Очікується, що до 16 травня керівники структур ООН мають надати список посад, які можна перевести за межі Нью-Йорка чи Женеви.

Передісторія:

  • У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа, за даними The Washington Post, пропонувала скоротити витрати за рахунок майже повного призупинення фінансування діяльності НАТО та Організації об’єднаних націй.

ВООЗООНреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці
Стерненко розповів деталі нападу на нього: держохорона, броньоване авто і дві дірки в джинсах
Сибіга назвав червоні лінії України у переговорах про мир, серед них – прагнення в НАТО
Нападницю на Стерненка арештували: на суді вона сказала, що закохалася у вербувальника "з СБУ"
Контракти з заводом, який постачав браковані міни, не припинятимуть – АОЗ
Путін міг змінити цілі у війні проти України – CNN
Усі новини...
ВООЗ
Деякі хвороби "відроджуються": у ВООЗ заявили про нові спалахи недуг, проти яких вже існують вакцини
ВООЗ: У 2020 році кожні дві хвилини у світі помирала вагітна жінка або породілля
У ВООЗ закликали попереджати про ризики раку на етикетках алкоголю
Останні новини
18:22
Знущання з військових і здирництво у 211-ій бригаді: комбриг Побережнюк досі перебуває під вартою 
18:18
FPV-дрони злітали з морських безпілотників: стали відомі деталі нічної атаки на Крим
18:13
В Україну з окупації повернули ще 6 дітей: одну з них росіяни погрожували забрати у матері
18:01
У Трампа не знають, як далі поводитися з РФ після угоди з Україною – ЗМІ
17:48
Росія отримала південнокорейські верстати для заводів "Ланцетів" та "Іскандерів"
17:45
Що таке "лунула" та чому вона може змінити колір? Пояснення лікаря
17:44
Revolut намагається отримати банківську ліцензію – представник НБУ
17:44
Новий матеріал може допомогти створити тепловізійні прилади як у фільмі "Хижак"
17:40
В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці
17:39
До Києва прибув новий посол Австрії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: