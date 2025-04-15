Білий дім пропонує Держдепу зупинити членські внески США до НАТО та ООН – WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Державному департаменту додатково скоротити витрати, зокрема за рахунок майже повного призупинення фінансування діяльності НАТО та Організації об’єднаних націй.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: До журналістів WP потрапив внутрішній документ, з якого випливає, що Білий дім пропонує майже на половину скоротити бюджет Держдепу і зробити це за рахунок фінансування програм гуманітарної допомоги й охорони здоров’я, а також міжнародних організацій.

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Документ пропонує залишити на усю діяльність Держдепу 28,4 млрд доларів – тобто на 48% менше порівняно з бюджетом, затвердженим Конгресом на 2025 рік.

Якщо для програм гуманітарної допомоги та охорони здоров’я запропоноване скорочення сягає 54-55%, то у випадку з міжнародними організаціями йдеться про майже 90%.

"Згідно з документом, фінансування ООН, НАТО і ще 20 інших організацій було би припинено, залишаться точкові внески невеликій кількості організацій, включно з МАГАТЕ і Міжнародною організацією цивільної авіації", – зазначає WP.

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Також у тому документі йдеться про повне припинення фінансування міжнародних миротворчих місій через нещодавні "провали місій".

Крім того, у документі пропонують радикальні зміни для працівників Держдепу – зокрема, це стосується заробітної плати, премій і добових, найму нових людей, об’єднання посад тощо.

Документ датований 10 квітня, його підписали директор з бюджету й планування Держдепу Дуглас Піткін і вже звільнений з посади директора з питань зовнішньої допомоги Пітер Морокко.

Держсекретарю Марко Рубіо дали час до вівторка на подання реакції на документ і власних пропозицій, а внести у Конгрес його хочуть до кінця квітня.

"Європейська правда" зазначає, що йдеться лише про пропозицію, яка потребуватиме згоди Конгресу, а один з підписантів вже не обіймає своєї посади.

Передсторія:

14 квітня президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Перед цим президент США частково поклав відповідальність на господаря Кремля Володимира Путіна за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але також назвав серед його винуватців Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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