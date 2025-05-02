FPV-дрони злітали з морських безпілотників: стали відомі деталі нічної атаки на Крим
У ніч на 2 травня в окупованому Криму відбулася масштабна комбінована атака безпілотників, під час якої було вражено військові об'єкти, зокрема аеродроми тактичної авіації.
Джерело: речник Української добровольчої армії Сергій Братчук під час телемарафону
Деталі: За його словами, під час атаки було застосовано таку схему: морські безпілотники виступили "платформами-носіями" для FPV-дронів, які злітали з них і завдавали точкових ударів по цілях на суходолі.
Пряма мова Сергія Братчука: "Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і наносять удари по військових об'єктах у Криму… крім того, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчики, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада"
Що цьому передувало:
- Вранці 2 травня у російське Міноборони заявило про масовану атаку БпЛА на Крим і що їхні засоби ППО нібито знищили 121 "український безпілотник" над територією окупованого півострова і кількома регіонами РФ.