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FPV-дрони злітали з морських безпілотників: стали відомі деталі нічної атаки на Крим

Українська правдаП'ятниця, 2 травня 2025, 18:18
FPV-дрони злітали з морських безпілотників: стали відомі деталі нічної атаки на Крим
Скриншот

У ніч на 2 травня в окупованому Криму відбулася масштабна комбінована атака безпілотників, під час якої було вражено військові об'єкти, зокрема аеродроми тактичної авіації. 

Джерело: речник Української добровольчої армії Сергій Братчук під час телемарафону

Деталі: За його словами, під час атаки було застосовано таку схему: морські безпілотники виступили "платформами-носіями" для FPV-дронів, які злітали з них і завдавали точкових ударів по цілях на суходолі.

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Пряма мова Сергія Братчука: "Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і наносять удари по військових об'єктах у Криму… крім того, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчики, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада"

Що цьому передувало:

  • Вранці 2 травня у російське Міноборони заявило про масовану атаку БпЛА на Крим і що їхні засоби ППО нібито знищили 121 "український безпілотник" над територією окупованого півострова і кількома регіонами РФ.

Кримвибухбезпілотники
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