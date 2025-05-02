FPV-дрони злітали з морських безпілотників: стали відомі деталі нічної атаки на Крим

У ніч на 2 травня в окупованому Криму відбулася масштабна комбінована атака безпілотників, під час якої було вражено військові об'єкти, зокрема аеродроми тактичної авіації.

Джерело: речник Української добровольчої армії Сергій Братчук під час телемарафону

Деталі: За його словами, під час атаки було застосовано таку схему: морські безпілотники виступили "платформами-носіями" для FPV-дронів, які злітали з них і завдавали точкових ударів по цілях на суходолі.

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Пряма мова Сергія Братчука: "Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і наносять удари по військових об'єктах у Криму… крім того, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчики, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада"

Що цьому передувало: