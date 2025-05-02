Знущання з військових і здирництво у 211-ій бригаді: комбриг Побережнюк досі перебуває під вартою 

Колишній командир 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк, який не реагував на факти знущання з підлеглих військовослужбовців, перебуває під вартою з кінця грудня 2024 року.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

Деталі: Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом не направлення військовими посадовцями 211-ої понтонно-мостової бригади повідомлення до правоохоронців про підлеглого Владислава Пастуха, який знущався з бійців.

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Дослівно з відповіді на запит: "На теперішній час стосовно Побережнюка О.В. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 12 мільйонів гривень, яку останнім не внесено, а відтак останній перебуває у місці тимчасового тримання для військовослужбовців".

Відповідь ДБР на запит УП

Передісторія:

16 грудня 2024 року "Українська правда" оприлюднила розслідування про знущання з військових, здирництво і корупцію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

17 грудня працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Командиру цієї частини Олегу Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

19 грудня Тернопільський суд відправив Побережнюка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн. Наступного дня він вніс визначену заставу і вийшов з-під варти.

Працівники Державного бюро розслідувань 29 грудня затримали та повідомили про підозру в бездіяльності військової влади комбригу, який не реагував на факти знущання з підлеглих військовослужбовців.

30 грудня Печерський райсуд Києва відправив Побережнюка під варту з можливість внести заставу в розмірі понад 12 мільйонів гривень.



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