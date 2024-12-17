Знущання і здирництво в 211 бригаді: ДБР взялося розслідувати, Нацпол оголосив підозру командиру

Працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: Кримінальне провадження щодо нестатутних заходів впливу відкрила 16 грудня Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

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Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями тощо, зазначають у Бюро.

Дослівно ДБР: "Зауважмо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.

Принагідно, Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадках. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й дозволить уникнути подібних випадків в майбутньому".

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Деталі: Крім того, повідомляється, що Національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій.

17 грудня командиру військової частини Олегу Побережнюку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності, зазначають в ОГП.

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