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Зеленський про затримання Богуслаєва: За кордоном вони не сховаються

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 травня 2025, 21:39
Зеленський про затримання Богуслаєва: За кордоном вони не сховаються
Володимир Зеленський. Фото - Getty images

У вечірньому зверненні 2 травня президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "І окремо сьогодні я хочу подякувати українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" та продаж української зброї в Росію.

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У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. Це принципово".

Що передувало:

  • 2 травня у результаті спільної роботи слідчої групи Служби безпеки України, Офісу генпрокурора та правоохоронних органів країн-партнерів у Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта.
  • За даними правоохоронців, упродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ "Мотор Січ" у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів США.
  • В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ. 
  • Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО, всі обвинувачення він відкидає.

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Про "батальйон Монако" дивіться детальніше в розслідуваннях "Української правди":

ЗеленськийБогуслаєв
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