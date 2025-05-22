Арештували активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень

Служба безпеки України повідомила про арешт активів сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, на суму понад 500 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: Йдеться про активи загальною вартістю пів мільярда гривень. Зокрема, це 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Реклама:

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Йдеться про майно на суму пів мільярда гривень. Це 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств та інше.

За даними правоохоронців, син та його батько незаконно привласнили акції держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

2 травня СБУ повідомила, що в результаті спільної роботи слідчої групи Служби безпеки України, Офісу генпрокурора та правоохоронних органів країн-партнерів у Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.

За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі".

Передісторія:

В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО, всі обвинувачення він відкидає.

Читайте також: Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію

Про "батальйон Монако" дивіться детальніше в розслідуваннях "Української правди"