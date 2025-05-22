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Арештували активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень

Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 14:30
Арештували активи сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва на пів мільярда гривень
ОЛЕКСАНДР БОГУСЛАЄВ. ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Служба безпеки України повідомила про арешт активів сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, на суму понад 500 мільйонів гривень. 

Джерело: СБУ

Деталі: Йдеться про активи загальною вартістю пів мільярда гривень. Зокрема, це 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні,  корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

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Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Йдеться про майно на суму пів мільярда гривень. Це 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні,  корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств та інше.

За даними правоохоронців, син та його батько незаконно привласнили акції держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

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Нагадаємо:

  • 2 травня СБУ повідомила, що в результаті спільної роботи слідчої групи Служби безпеки України, Офісу генпрокурора та правоохоронних органів країн-партнерів у Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.
  • За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі".

Передісторія:

  • В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ. 
  • Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО, всі обвинувачення він відкидає.

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Про "батальйон Монако" дивіться детальніше в розслідуваннях "Української правди"

СБУБогуслаєв
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