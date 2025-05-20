ЄС вирішив зняти економічні санкції з Сирії

Європейський Союз вирішив скасувати економічні санкції проти Сирії.

Джерело: про це в Х написала топдипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У вівторок, 20 травня, Каллас заявила, що ЄС ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.

Реклама:

Вона наголосила, що ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжить це робити.

"Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", – додала Каллас.

Як відомо, зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.

РЕКЛАМА:

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.

Також писали, що учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 мільярда євро на підтримку країни.