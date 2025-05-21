У Хмельницькому зі сміттєвозами й асенізаторами протестували проти приїзду Онуфрія
У Хмельницькому до 200 людей зібралися на протест проти приїзду предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія, який мав приїхати на богослужіння у Свято-Миколаївському соборі.
Джерело: Hromadske, повідомлення пресслужби Хмельницької єпархії УПЦ МП, Суспільне Хмельницький
Деталі: 21 травня поблизу Свято-Миколаївського собору у Хмельницькому, що належить місцевій єпархії УПЦ МП, на протест зібралися до 200 людей. Серед них були ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих військових.
Сам собору заблокували сміттєвозами й асенізаторами. Люди скандували "Ганьба" тим, хто прийшов на службу на 17:00.
Протестувальники облили свинячою кров’ю ворота храму.
22 травня планувалося освячення Свято-Миколаївського собору, проте у пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ МП повідомили, що його не буде.
Дослівно: "Заради збереження миру та порозуміння, уникнення сутичок та протистояння між жителями міста Хмельницького, заплановане на 22 травня 2025 року освячення Свято-Миколаївського собору м. Хмельницького за участю Предстоятеля та єпископату УПЦ не відбудеться".