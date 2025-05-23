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Польща перехоплювала російський бомбардувальник, дії якого "становили загрозу"

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінП'ятниця, 23 травня 2025, 16:43
Польща перехоплювала російський бомбардувальник, дії якого становили загрозу

У четвер, 22 травня, польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Джерело: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, цитує RMF24, пише "Європейська правда"

Деталі: Косіняк-Камиш повідомив, що у четвер, 22 травня, ввечері Об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити російський бомбардувальник Су-24.

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За його словами, російський літак здійснював небезпечні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

"Ці дії були навмисними і становили загрозу", – заявив міністр.

За його словами, польські льотчики змогли виявити, перехопити й ефективно відтіснити російський літак.

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Польський міністр оборони також прокоментував часті провокації Росії в повітряному просторі біля кордонів НАТО – особливо через географічне розташування Калінінградської області, звідки російські літаки часто літають без ввімкнених транспондерів, без подання планів польотів і без зв’язку з диспетчерськими службами.

"Ми стійкі до провокацій, але реагуємо рішуче – як самостійно, так і в рамках Альянсу", – наголосив Косіняк-Камиш.

Звернемо увагу, що 21 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

А кілька днів до цього ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

ПольщаРосія
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