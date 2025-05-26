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Міністр оборони Нідерландів: Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 травня 2025, 12:27
Міністр оборони Нідерландів: Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
Володимир Зеленський, фото: ОП

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна, де пройде червневий самі НАТО, шукає можливості включити президента України Володимира Зеленського до програми гаазького саміту. Ймовірно, це не буде пленарне засідання, на якому присутні лідери 32 країн-членів НАТО.

Джерело: Брекельманс у програмі WNL op Zondag, передає "Європейська правда" з посиланням на NRC

Пряма мова: "Ми шукаємо можливість включити (Володимира) Зеленського та інших українців до програми (саміту)".

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Деталі: За його словами, ймовірно, це не буде пленарне засідання, на якому присутні лідери 32 країн-членів НАТО. На попередньому саміті в Вашингтоні в липні минулого року президент України приєднався до лідерів усіх держав-членів.

Утім, цьогоріч, за даними ЗМІ, Рада Україна-НАТО, що передбачає такий формат зустрічі, найімовірніше, не буде організована, а сам саміт буде скорочений, щоб уникнути скандалу з президентом США Дональдом Трампом.

Брекельманс відзначив, що зустріч із Зеленським може пройти в іншій формі, проте не уточнив, у якій.

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"Чи буде це сесія за участі (американського президента Дональда) Трампа, я не знаю. Що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажаний гість на будь-якій зустрічі", – відповів Брекельманс на запитання ведучого.

Брекельманс також підтвердив, що майбутнє членство України в НАТО є "незворотним", незважаючи на попередні висловлювання з боку американського уряду. "За часів Байдена також не було сказано, що це може статися в найближчому майбутньому. У цьому нічого не змінилося", – зазначив Брекельманс.

Також стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Що було раніше: ЗМІ писали, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

НАТОЗеленський
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