Німецькі політики закликають Мерца підтримати передачу Taurus Україні

У Німеччині в керівному блоці ХДС/ХСС зростає тиск на лідера партії Фрідріха Мерца із закликами підтримати передачу Україні далекобійних ракет Taurus і підготовки українських військових до їх використання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Речник ХДС з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер заявив, що зараз "настав час нарешті розпочати навчання українців на системах Taurus і поставити їх".

Реклама:

"Taurus може принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо система буде поставлена в більшій кількості", – сказав він.

Подібні настрої висловив і політик ХДС Томас Рьовекамп, голова комітету Бундестагу з питань оборони. Він заявив, що канцлер Фрідріх Мерц, відкинувши обмеження на дальність польоту, "усунув один аргумент, який заважав постачанню Taurus. Це "ще не було зобов'язанням" поставити Taurus, але це усунуло виправдання для попередньої відмови.

Однак Кізеветтер зазначив, що Німеччина ще не постачала жодних систем озброєнь великої дальності, тому ця заява не має практичних наслідків для України і "фактично не має значення для Німеччини".

РЕКЛАМА:

Політик Партії зелених Антон Хофрайтер також висловився на користь поставок Taurus. "Заява Мерца – не більше ніж димова завіса, якщо він не поставить крилаті ракети Taurus", – сказав він в інтерв'ю газеті Rheinische Post. За його словами, тільки ракети Taurus можуть вразити ключові російські військові центри в прикордонному регіоні".

Канцлер Фрідріх Мерц "зобов'язаний посилити тиск на Путіна і надавати послідовну цивільну і військову підтримку Україні", заявила в інтерв'ю Tagesspiegel Дебора Дюрінг, речниця з питань зовнішньої політики парламентської групи "Зелених".

"Як опозиційний політик, Мерц вимагав постачання Taurus. Тепер настав час: просто зробіть це і покажіть, що за вашими словами слідують конкретні дії, пане Мерц!" – заявила вона.

Дюрінг виступила з різкими звинуваченнями на адресу колишнього партнера по коаліції, СДПН. "Дивно, як сильно СДПН знову гальмує допомогу Україні", – сказала вона. "Нерішучість і зволікання" лідера СДПН Ларса Клінгбайля свідчить про те, що колишній канцлер Олаф Шольц був не єдиною проблемою, зазначила вона. "Позиція Клінгбайля небезпечно наївна, – каже Дюрінг.

Натомість Сара Вагенкнехт, голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, закликає до проведення референдуму щодо подальшого курсу федерального уряду.

Нагадаємо: