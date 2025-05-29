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ЄС та Індія проведуть військові навчання в океані

Марія Ємець, Євген КізіловЧетвер, 29 травня 2025, 18:48
ЄС та Індія проведуть військові навчання в океані
фото: Getty Images

Європейський Союз разом з Індією на початку травня проведуть спільні військові навчання в Індійському океані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ

Деталі: 1-3 травня ЄС та Індія проведуть спільні морські маневри в Індійському океані, в яких будуть брати участь судна ВМС Індії і два фрегати-учасники європейської операції ATALANTA – італійський фрегат Antonio Marceglia та іспанський Reina Sofia.

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Маневри зосередяться на операціях протидії піратству, відпрацюванні сумісності і протоколів комунікації та мають відображати "посилення співпраці у сфері морської безпеки між двома сторонами". 

"ЄС та Індія є рішучими прихильниками вільного, відкритого і заснованого на правилах порядку на морі в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначили у комюніке. 

Раніше в останні роки ЄС та Індія вже мали спільні навчання у Гвінейській затоці та Аденській затоці. Також індійський флот задіяний у супроводі кораблів, що виконують рейси у рамках Всесвітньої продовольчої програми, яку координує згадана операція ATALANTA – створена у 2008 році для протидії піратству, контрабанді зброї тощо. 

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Як повідомляли, цього тижня країни НАТО відпрацювали посадку бойової авіації на трасах у Фінляндії та Швеції.

Тим часом Білорусь заявила про перенесення основних маневрів навчань "Запад" вглиб країни для "зниження напруженості".

ЄСІндіяармія
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