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Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Трампа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 29 травня 2025, 22:50
Апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Трампа
Трамп. Фото - getty images

Апеляційний суд федерального округу США в четвер тимчасово призупинив рішення щодо тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, відновивши їхню чинність.

Джерело: відповідне адміністративне призупинення суд опублікував на своєму сайті, пише "Європейська правда"

Деталі: У постанові апеляційного суду США вказано, що позивачі, які оскаржують запровадження тарифів, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня.

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Уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.

Напередодні Суд міжнародної торгівлі США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію.

Рішення також не дозволяло Трампу застосовувати тарифи, запроваджені раніше цього року проти Китаю, Мексики та Канади, спрямовані на боротьбу з фентанілом, що потрапляє до США.

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Постанова апеляційного суду означає, що тарифи знову набувають чинності.

В адміністрації президента США раніше говорили, що не збираються відступати з тарифною політикою Трампа, попри рішення федерального суду.

СШАТрамптарифи
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