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Рятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 00:12
Рятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
фото: ДСНС

У ніч проти 3 квітня Рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову у п’ятницю ввечері, зазначивши, що в різних районах міста зафіксували 10 пожеж.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському".

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Деталі: У ДСНС зазначили, що горіли приватні й багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура.

Постраждали понад 40 людей, серед них – дитина віком 11 років.

Що передувало: Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, 46 людей постраждали.

ХарківДСНСросійсько-українська війнабезпілотники
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