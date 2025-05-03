Рятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків

У ніч проти 3 квітня Рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову у п’ятницю ввечері, зазначивши, що в різних районах міста зафіксували 10 пожеж.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському".

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Деталі: У ДСНС зазначили, що горіли приватні й багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура.

Постраждали понад 40 людей, серед них – дитина віком 11 років.

Рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/DopcwqOqAW РЕКЛАМА: May 2, 2025

Що передувало: Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, 46 людей постраждали.