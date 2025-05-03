Зеленський про масований удар по Харкову: Ніяких військових цілей, Росія б’є по житловій забудові

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар російських дронів по Харкову, зазначивши, що Росія б’є по житловій забудові, а не по військових цілях.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Президент зазначив, що "саме зараз Росія вчергове атакує Україну".

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Він додав, що Харків зазнав атаки "Шахедів".

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура.

Зеленський додав, що станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. На місцях працюють рятувальники і відповідні служби.

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Пряма мова Зеленського: "Жодних військових цілей не було і не могло бути.

Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати.

Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди.

Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.

Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись".