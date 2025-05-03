Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про масований удар по Харкову: Ніяких військових цілей, Росія б’є по житловій забудові

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 00:32
Зеленський про масований удар по Харкову: Ніяких військових цілей, Росія б’є по житловій забудові
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар російських дронів по Харкову, зазначивши, що Росія б’є по житловій забудові, а не по військових цілях.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Президент зазначив, що "саме зараз Росія вчергове атакує Україну".

Реклама:

Він додав, що Харків зазнав атаки "Шахедів".

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура.

Зеленський додав, що станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. На місцях працюють рятувальники і відповідні служби.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Зеленського: "Жодних військових цілей не було і не могло бути.

Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати.

Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди.

Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя.

Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись".

ХарківЗеленськийросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРФ запустила по Харкову ударні безпілотники: 47 постраждалих
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
На Балі стався блекаут
Трамп вважає, що демократів, які просувають його імпічмент, потрібно виключити з Конгресу
фотоВ Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських
"Укрзалізниця" отримала плацкартні вагони нової моделі вперше за останні 34 роки
Усі новини...
Харків
Рятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
РФ запустила по Харкову ударні безпілотники: 46 постраждалих
У Харкові викрили "волонтера", який збирав донати для ЗСУ, але витрачав їх на себе
Останні новини
01:55
футболДовбик не планує повертатися в "Жирону"
01:42
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
00:58
Окупанти перекрили Кримський міст
00:32
Зеленський про масований удар по Харкову: Ніяких військових цілей, Росія б’є по житловій забудові
00:12
фото, відеоРятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
23:56
боксДюбуа вже обрав наступного суперника після бою проти Усика
23:35
Куди піти та що відвідати у травні? Топ-10 культурних подій
23:31
Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн
23:21
Двох чоловіків поранила російська армія на Сумщині
23:02
Новини економіки 2 травня: арешт сина Богуслаєва, російські активи у західних інвесторів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: