Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США підготували нові санкції проти Росії – Reuters

Ольга Глущенко Субота, 3 травня 2025, 01:42
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
Фото: Getty Images

За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.

Джерело: Reuters із посиланням на американських чиновників і джерело, знайоме з цим питанням.

Деталі: Видання зазначає, що цілями є державний російський енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, сказав представник адміністрації, який, як і інші джерела, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити це питання.

Реклама:

Чиновник не надав жодних інших подробиць.

Проте, зазначає видання, не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, "чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування правителем Росії Володимиром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів".

Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії", – повідомило джерело, знайоме з цим питанням. – Це має бути підписано Трампом".

РЕКЛАМА:

"Це повністю його рішення", – підтвердив другий американський чиновник.

"З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню, - сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюітт. – Ми не коментуємо деталі поточних переговорів".

Міністерство фінансів США, яке реалізує більшість американських санкцій, не відповіло на запит про коментарі.

Дослівно Reuters: "Схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо Кремля".

Нагадаємо

  • В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
  • Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРФ запустила по Харкову ударні безпілотники: 47 постраждалих
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
На Балі стався блекаут
Трамп вважає, що демократів, які просувають його імпічмент, потрібно виключити з Конгресу
фотоВ Одесі чоловік з ножами накинувся на поліцейських
"Укрзалізниця" отримала плацкартні вагони нової моделі вперше за останні 34 роки
Усі новини...
США
Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн
У МЗС прокоментували заяви США щодо зміни підходу до спроб зупинити війну РФ
У параді до дня народження Трампа можуть взяти участь авіація і 6600 військових – ЗМІ
Останні новини
01:55
футболДовбик не планує повертатися в "Жирону"
01:42
США підготували нові санкції проти Росії – Reuters
00:58
Окупанти перекрили Кримський міст
00:32
Зеленський про масований удар по Харкову: Ніяких військових цілей, Росія б’є по житловій забудові
00:12
фото, відеоРятувальники показали наслідки масованої атаки російських БпЛА на Харків
23:56
боксДюбуа вже обрав наступного суперника після бою проти Усика
23:35
Куди піти та що відвідати у травні? Топ-10 культурних подій
23:31
Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн
23:21
Двох чоловіків поранила російська армія на Сумщині
23:02
Новини економіки 2 травня: арешт сина Богуслаєва, російські активи у західних інвесторів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: