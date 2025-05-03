США підготували нові санкції проти Росії – Reuters

За даними Reuters, американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.

Джерело: Reuters із посиланням на американських чиновників і джерело, знайоме з цим питанням.

Деталі: Видання зазначає, що цілями є державний російський енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі, сказав представник адміністрації, який, як і інші джерела, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити це питання.

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Чиновник не надав жодних інших подробиць.

Проте, зазначає видання, не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, "чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування правителем Росії Володимиром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів".

Рада національної безпеки США "намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії", – повідомило джерело, знайоме з цим питанням. – Це має бути підписано Трампом".

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"Це повністю його рішення", – підтвердив другий американський чиновник.

"З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню, - сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюітт. – Ми не коментуємо деталі поточних переговорів".

Міністерство фінансів США, яке реалізує більшість американських санкцій, не відповіло на запит про коментарі.

Дослівно Reuters: "Схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо Кремля".

Нагадаємо:

В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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