Атака на Харків: поранено понад 50 людей, Росія застосувала термобаричні заряди

Під час атаки по Харкову ввечері 2 травня російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Деталі: Наразі відомо, що 51 людина постраждала внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років.

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Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА.

Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.

Прокуратура також пояснила про термобаричні бойові частини.

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Дослівно: "Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права".

Що передувало: Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, 46 людей постраждали.