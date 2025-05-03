Атака на Харків: поранено понад 50 людей, Росія застосувала термобаричні заряди
Під час атаки по Харкову ввечері 2 травня російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.
Джерело: Харківська облпрокуратура
Деталі: Наразі відомо, що 51 людина постраждала внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років.
Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА.
Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.
Прокуратура також пояснила про термобаричні бойові частини.
Дослівно: "Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.
Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права".
Що передувало: Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, 46 людей постраждали.